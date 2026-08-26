Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota.
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Nella mattinata odierna il Palermo ha proseguito la preparazione in vista dell'Arezzo svolgendo una seduta d'allenamento.
IL REPORT
"Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo di Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto esercitazioni sulla tattica difensiva".
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