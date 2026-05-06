Il Palermo nella mattina odierna ha svolto una seduta di allenamento, proseguendo dunque la preparazione in vista della sfida, in programma venerdì, contro il Venezia.
Il report
Palermo, prosegue la preparazione in vista del Venezia
Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota del club
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"È proseguita stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Venezia.
Dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, i rosanero hanno svolto un’esercitazione sulla tattica offensiva e una partita".
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