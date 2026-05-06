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Palermo, prosegue la preparazione in vista del Venezia

Palermo
Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota del club
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Il Palermo nella mattina odierna ha svolto una seduta di allenamento, proseguendo dunque la preparazione in vista della sfida, in programma venerdì, contro il Venezia.

IL REPORT

"È proseguita stamattina a Torretta la preparazione del Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Venezia.

Dopo una fase di riscaldamento tecnico con torelli, i rosanero hanno svolto un’esercitazione sulla tattica offensiva e una partita".

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