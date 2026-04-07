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Palermo, prosegue la preparazione in vista del Frosinone

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Seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi: la nota
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Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Frosinone, in programma venerdì.

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"Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Frosinone. I calciatori impegnati nella partita contro l’Avellino hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto sprint e una partita in una porzione ridotta del campo".

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