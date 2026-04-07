Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Frosinone, in programma venerdì.
Il report
Palermo, prosegue la preparazione in vista del Frosinone
Seduta pomeridiana per la squadra di Inzaghi: la nota
IL REPORT
"Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Frosinone. I calciatori impegnati nella partita contro l’Avellino hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto sprint e una partita in una porzione ridotta del campo".
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