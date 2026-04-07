Palermo, prosegue la preparazione in vista del Frosinone

Il Palermo nel pomeriggio odierno ha proseguito la preparazione in vista della gara contro il Frosinone , in programma venerdì.

"Allenamento pomeridiano oggi per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi in vista della prossima gara esterna contro il Frosinone. I calciatori impegnati nella partita contro l’Avellino hanno effettuato un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha svolto sprint e una partita in una porzione ridotta del campo".