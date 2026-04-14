Il Palermo nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del Cesena svolgendo una seduta d'allenamento.
Il report
Palermo, prosegue la preparazione in vista del Cesena
Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota del club
IL REPORT
"Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi.
I rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto sprint e un’esercitazione basata sulla tattica difensiva. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo".
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