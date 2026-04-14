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Palermo, prosegue la preparazione in vista del Cesena

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Seduta mattutina per la squadra di Inzaghi: la nota del club
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Il Palermo nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del Cesena svolgendo una seduta d'allenamento.

IL REPORT

"Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo guidato da Filippo Inzaghi.

I rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto sprint e un’esercitazione basata sulla tattica difensiva. A concludere la seduta una partita in una porzione ridotta del campo".

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