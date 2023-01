Palermo, prosegue il mercato in uscita: ecco altri quattro rosanero pronti a partire

Roberto Crivello, Masimiliano Doda e Roberto Floriano sono pronti a lasciare il club rosanero in questa sessione di calciomercato scalando di una categoria e facendo ritorno proprio in quella Serie C vinta l'anno precedente tramite i playoff. Il difensore classe 1991 ex Frosinone sarà girato in prestito al Padova, l'italo-albanese classe 2000 potrebbe consolidare il proprio percorso con un'esperienza in prestito all'Imolese, mentre Floriano, classe 1986, sarà ceduto a titolo definitivo al Sangiuliano City. Resterà in Serie B, invece, Edoardo Pierozzi, di proprietà della Fiorentina che potrebbe girare il difensore nuovamente in prestito ma al Como di Moreno Longo, concorrente dei siciliani per il mantenimento della categoria.