Calciomercato Palermo: Floriano al Sangiuliano City, le ragioni dell’addio ai rosa…

A tre anni esatti dal suo approdo al club di viale del Fante, è ormai prossima a chiudersi la favola rosanero di Roberto Floriano. L'esterno offensivo nativo di Albstadt, in Germania, chiude anzitempo un ciclo intenso e gratificante della sua parabola professionale nel capoluogo siciliano. Il classe 1986 è certamente da annoverare tra i protagonisti più significativi della scalata del Palermo Fc dal ginepraio della Serie D fino al torneo cadetto. Esperienza, leadership, sagacia tattica, predisposizione al sacrificio e sopraffini doti tecniche al servizio della squadra. l'ex Foggia e Bari è stato prima valore aggiunto nella promozione dalla Serie D alla Lega Pro, quindi mattatore assoluto nel campionato scorso. Assist gol e giocate d'alta scuola con l'avvento di Silvio Baldini in panchina, Floriano ha spostato gli equilibri dentro lo spogliatoio e sul rettangolo verde, ergendosi a uomo simbolo e punto di riferimento, vero valore aggiunto rivelatosi fondamentale nella regular Sesason, dirimente e decisivo nei playoff. Tuttavia, il calcio ha le sue logiche, spesso algide e crude, figlie di fisiologici interessi divergenti tra le parti, alla base di scelte pragmatiche e radicali in cui vi è poco spazio per tentennamenti e sentimentalismi.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il jolly offensivo ha ormai virtualmente raggiunto un'intesa con il Sangiuliano City, pronto ad offrire al classe 1986 un contratto con scadenza giugno 2024. Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, il Palermo non avrebbe voluto privarsi dell'apporto del calciatore nell'immediato, nella comune consapevolezza da parte dello staff tecnico e dirigenziale del suo indiscutibile valore, umano e professionale. Guida, collante e senatore dotato di ascendente e grande empatia in seno al gruppo, Floriano costituiva un plus trasversale per Eugenio Corini. Utile sul piano psicologico, strategico e motivazionale fuori dal terreno di gioco, prezioso quando impiegato part time in corso d'opera, per la sua capacità di conferire estro, qualità e ricercatezza in sede di rifinitura delle trame offensive. Esterno da tridente, elastico tra le linee, all'occorrenza seconda punta, per eclettismo ed attitudini rappresentava un elemento unico nella rosa attuale. Tuttavia, la richiesta di rinnovo del contratto in scadenza il prossimo giugno avanzata dall'entourage del calciatore, non è stata presa in considerazione dal management del City Football Group. Comprensibili ragioni anagrafiche e l'intenzione di puntare su profili diversi e spendibili in prospettiva da parte della dirigenza rosanero. Ragion per cui Floriano, pur mantenendo un rapporto di stima e considerazione reciproca con staff tecnico e società, unitamente ad un viscerale legame affettivo con piazza e tifoseria, ha deciso di compiere una scelta sofferta, ispirata da motivi familiari e la voglia di allungarsi ulteriormente la sua già invidiabile carriera.