Calciomercato Palermo, c’è l’accordo con il Padova per il trasferimento di Crivello

Continua il lavoro del direttore sportivo Leandro Rinaudo per lo sfoltimento della rosa del Palermo F.C. in questa finestra di calciomercato. Sulla lista dei nomi in partenza da diverso tempo, potrebbe essere arrivato il momento dei saluti di Roberto Crivello , protagonista della promozione dalla Serie D.

Secondo quanto riportato da La Casa di C, il quarto basso di sinistra ex Frosinone sarebbe pronto al trasferimento in direzione Padova, l'avversaria dei rosanero nella passata finale dei playoff di Serie C. Attualmente presente al ritiro di Roma sotto la guida del tecnico Eugenio Corini, Crivello potrebbe partire per accasarsi ai biancoscudati scendendo di categoria. Ultimi dettagli per il trasferimento, con la formula del prestito ancora da definire.