Calciomercato Palermo, Pierozzi verso il Como. Fiorentina pronta ad un nuovo prestito

Vicinissimo ai saluti Pierozzi, con l'accordo in dirittura d'arrivo con il Como

Edoardo Pierozzi è pronto a lasciare il Palermo . Il direttore sportivo rosanero Leandro Rinaudo continua a sfoltire la rosa per garantire posto ai possibili nuovi innesti. Dopo le partenze di Accardi, Devetak e Peretti , è sempre più vicino il turno di Pierozzi.

Il quarto basso di destra classe 2001 è fortemente richiesto dal Como, secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, diretta concorrente del Palermo per il mantenimento della categoria, con il tecnico dei lariani Moreno Longo che avrebbe già convinto il giocatore. Con solamente due presenze all'attivo in maglia rosanero, si appresta a concludere l'esperienza siciliana di Pierozzi, con la Fiorentina pronta ad un nuovo prestito in cadetteria.