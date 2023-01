Palermo, nuovo look a Roma: rosa più ristretta, in quattro ai saluti. Orihuela…

La finestra invernale di calciomercato giunge con perfetto tempismo: Rinaudo e Zavagno avranno modo di innestare tasselli funzionali al credo calcistico di Corini, cercando di sfoltire la rosa dagli esuberi e potenziarla con acquisti oculati, proprio in conformità con le indicazioni fornite dal tecnico di Bagnolo Mella. Eloquente la composizione della lista dei calciatori convocati per il ritiro nella città capitolina: Accardi, Doda, Devetak e Peretti, tutti elementi prossimi alla cessione sono rimasti in sede in attesa di ufficializzare i rispettivi trasferimenti. Futuro a Piacenza per il jolly difensivo palermitano, ipotesi Viterbese per Devetak, Imolese sull'esterno albanese, Recanatese che punta Peretti. Presenti in ritiro a Roma anche Lancini, Crivello e Pierozzi, ma anche per loro l'avventura in rosanero pare ormai giunta al capolinea.