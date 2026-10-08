Il Giornale di Sicilia, nell’articolo dedicato a Joel Pohjanpalo, analizza il ritorno del bomber del Palermo dagli impegni con la Finlandia, dopo una sosta vissuta a ritmi elevatissimi. Il numero 20 rosanero ha infatti accumulato quattro partite in poco più di una settimana, per un totale di 298 minuti e tre gol, prima di fare rientro a Palermo.

Il tour de force è iniziato il 26 settembre contro San Marino, gara disputata per intero e chiusa con una tripletta nel 7-0 della Finlandia. Poi altri 59 minuti contro la Bielorussia, novanta minuti nella sfida vinta 2-1 contro l’Albania e infine l'ingresso dalla panchina nella gara di Budapest, ancora contro la Bielorussia. Un carico importante, fatto non soltanto di minuti e gol, ma anche di viaggi e trasferte, che ora dovrà essere valutato dallo staff di Inzaghi.

Proprio per questo prende quota l'ipotesi di una gestione diversa in vista dell'Empoli, con Gabrielloni candidato a partire dal primo minuto. L'attaccante arrivato dal Como rappresenta un'alternativa importante per caratteristiche e potrebbe permettere a Inzaghi di non chiedere immediatamente un altro sforzo a Pohjanpalo. Al momento, però, la candidatura di Gabrielloni resta un piano alternativo: la decisione sarà presa dopo gli ultimi allenamenti e soprattutto sulla base delle condizioni del finlandese.

C'è poi un precedente che rende ancora più interessante la sfida del Castellani. Nella scorsa stagione Pohjanpalo segnò quattro gol complessivi contro l'Empoli, due nel successo esterno per 3-1 e altri due nel 3-2 del Barbera. Il bomber rosanero, dunque, ha già dimostrato di avere un feeling particolare con i toscani. Ora, però, la questione principale sarà capire quanta benzina avrà ancora dopo gli straordinari con la Finlandia.