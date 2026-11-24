I convocati di Inzaghi per la sfida odierna.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro il Südtirol, in programma oggi alle ore 20:00, allo stadio Renzo Barbera. Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 21 calciatori convocati per la gara. La novità è il ritorno a disposizione di Gabriel Strefezza, che torna tra i convocati dopo il periodo di assenza.
Restano invece indisponibili Antonio Palumbo, Niccolò Pierozzi, Joronen, Mattia Bani e Andrea Bozzolan.
I convocatiPortieri:1 Perin, 12 Nespola, 14 Fortin.
Difensori:3 Augello, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 84 Cassandro, 96 Magnani.
Centrocampisti:6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 23 Hernani, 35 Sciortino, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:7 Strefezza, 9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 30 Bertolino, 99 Gabrielloni.
Indisponibili: Antonio Palumbo, Niccolò Pierozzi, Joronen, Mattia Bani e Andrea Bozzolan.
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