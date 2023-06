Palermo: piacciono Tramoni e Bisoli. Dalla Serie A potrebbero arrivare occasioni

"Tra sondaggi e primi scambi di informazioni, il Palermo inizia a tracciare il quadro degli innesti che serviranno per migliorare notevolmente il nono posto col quale si è concluso lo scorso campionato". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero e sulle linee guida del City Football Group in sede di calciomercato.

"Presto per parlare di manovre e di operazioni in chiusura, visto che alcuni campionati sono ancora in corso di svolgimento. Piuttosto, il club di viale del Fante sta cercando di giocare d’anticipo per avviare prima di tutti gli altri club le proprie mosse", si legge. Il budget a disposizione per la sessione estiva sarà più alto rispetto a quello dell'anno scorso, che si aggirava tra 10 e 15 milioni di euro.