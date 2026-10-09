Il Giornale di Sicilia si sofferma sulla situazione dei portieri del Palermo in vista della sfida contro l’Empoli. Perin è vicino al rientro dopo lo stop muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite, ma la sua presenza dal primo minuto al Castellani non è ancora certa. La decisione definitiva spetterà allo staff tecnico, che dovrà valutare le condizioni dell’ex Juventus prima di affidargli nuovamente la porta rosanero.

Il portiere si era fermato nella settimana che precedeva la gara contro l’Avellino, in programma il 13 settembre, a causa di un sovraccarico muscolare all’arto inferiore sinistro. Un problema che lo ha tenuto fuori anche contro il Padova, costringendo Inzaghi a puntare su Fortin. Il giovane estremo difensore ha sfruttato l’occasione nel migliore dei modi, offrendo sicurezza alla squadra e risultando decisivo in diversi momenti delle due gare.

Il rientro di Perin rappresenta la soluzione più naturale, considerando che è arrivato a Palermo con il ruolo di titolare e occupa una posizione importante nel progetto tecnico. Tuttavia, dopo quasi un mese di stop, l’allenatore non vuole correre rischi se il giocatore non avrà ancora raggiunto la condizione ottimale. Anche la lunga pausa per le Nazionali rappresenta un elemento da tenere in considerazione nelle valutazioni dello staff.

Nel frattempo, Fortin resta in attesa, forte delle prestazioni offerte nelle ultime due uscite. Il portiere ha dimostrato di poter essere un’alternativa affidabile e di meritare fiducia. In vista della trasferta di Empoli, dunque, il dubbio riguarda proprio chi difenderà i pali rosanero: Perin punta a riprendersi il posto, ma Fortin è pronto a giocarsi ancora le proprie possibilità.