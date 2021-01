Palermo, Paparesta e l’addio di Tony Di Piazza: “Città e tifosi da Serie A, ma la dignità non va calpestata”

Gianluca Paparesta racconta la sua esperienza al Palermo targato Hera Hora.

Palermo, “Rosanero Nati”: l’iniziativa del club per i baby tifosi venuti al mondo nel 2021

L’ex arbitro di Serie A al club di Viale del Fante ha svolto il ruolo di direttore operativo e profilo di riferimento e fiducia di Tony Di Piazza.Dopo la stagione in D la sua carica non è stata rinnovata e questo è stato uno tra i tanti motivi di dissidio tra l’imprenditore italoamericano ed il socio di maggioranza Dario Mirri. L’ex direttore di gara, nel corso dell’intervista rilasciata a TMW Radio, ha detto la sua in merito proprio all’addio di Di Piazza.

Palermo, calendario e nuovo modulo: così Boscaglia cerca il rilancio. E il mercato…

“Per me è stata una bellissima esperienza come città e tifoseria, Palermo è una piazza che non può stare neppure in B: è proprio da Serie A. Auguro alla loro tifoseria di raggiungere al più presto i traguardi che merita. Dispiace sia finita la storia con Di Piazza, oltre a persona di cui ho grande stima e che mi aveva chiesto di partecipare è stato perso un imprenditore di cui tutti hanno visto le capacità economiche e passione disinteressata. Ognuno ha la sua dignità, e non può essere calpestata: mi dispiace che Palermo abbia perso un imprenditore che non voleva nulla”.

Ternana, il presidente Bandecchi: “Non vinceremo il campionato, il Bari è più attrezzato. Play-off? C’è anche il Palermo”