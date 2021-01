Ternana, il presidente Bandecchi: “Non vinceremo il campionato, il Bari è più attrezzato. Play-off? C’è anche il Palermo”

La Ternana sta disputando un campionato di vertice.

Calciomercato Palermo, nessuna rivoluzione: per l’attacco tornano di moda Di Gaudio e Felici

Il club umbro guidato da Cristiano Lucarelli nelle prima parte di campionato ha dominato in lungo e in largo, al momento ha infatti conquistato 40 punti in 16 gare giocate. I rossoverdi ambiscono alla promozione in Serie B anche se dalle parole del presidente Stefano Bandecchi, attraverso le colonne de ‘Il Corriere dello Sport‘, si intende altro.

Palermo, in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputate

“Siamo partiti per fare un buon campionato ed essere tra i protagonisti, ci mancano 6 punti pensando a certi episodi, ci poteva stare però anche qualche vittoria in meno. Non avvertiamo né aspettative né pressioni. Non saremo noi a vincere il campionato e non siamo obbligati a farlo. Ci stiamo già organizzando per fare bene i playoff, il Bari è il più titolato e forte per vincere il girone. Io scommetterei sui pugliesi. C’è ancora tanto da giocare. Per i playoff ci sono Palermo, Catania, Catanzaro, Avellino e Teramo. Lucarelli? Gli ho augurato di non essere ancora comunista nel 2021! Calcisticamente lo trovo sprecato per la Serie C, è pronto per fare altro e spero che continui con noi, pur se sono consapevole che fa gola a molti. E’ uno dei migliori in circolazione, lo vedo completo”.

Palermo, Boscaglia perde Marconi: contro la Cavese da valutare Lancini, scalda i motori Peretti