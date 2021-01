Palermo, in trasferta non va: rendimento esterno pessimo, solo 6 punti in 7 gare disputate

Il Palermo deve incrementare le vittorie esterne per dare una svolta alla propria stagione.

Palermo, Boscaglia perde Marconi: contro la Cavese da valutare Lancini, scalda i motori Peretti

Il trend in trasferta della compagine di mister Roberto Boscaglia non è per nulla invidiabile. Come conferma l’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, i rosanero finora hanno ottenuto una sola vittoria, tre pareggi e altrettante sconfitte a fronte di sette gare disputate. L’unico successo lontano dal “Barbera” di questa prima parte di campionato è avvenuto in casa della Juve Stabia, da quella gara in poi il Palermo non ha addirittura più violato la porta avversaria. Il gruppo guidato dal tecnico gelese ha bisogno di aggredire in modo differente i match lontano da casa, al momento i Rosa hanno il secondo peggior rendimento esterno (6 punti) dopo il Bisceglie (5). Dal punto di vista realizzativo occupano l’ultima posizione in compagnia della Juve Stabia per quanto riguarda i goal segnati fuori. Adesso è tempo di svoltare per puntare a zone di classifica ben più importanti, intanto nel weekend la sfida contro la Cavese (ultima in classifica) che nel corso di questa stagione non ha ancora vinto tra le mura amiche.

Palermo, serve continuità di risultati: vincere contro la Cavese per sfatare un tabù lungo 38 anni