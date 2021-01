Palermo, serve continuità di risultati: vincere contro la Cavese per sfatare un tabù lungo 38 anni

Il Palermo si approccia al finale della prima parte di stagione.

Gli uomini guidati da Roberto Boscaglia nelle ultime due uscite concernenti il girone d’andata del campionato di Serie C affronteranno Cavese e Virtus Francavilla. Le avversarie non sono di certo troppo ostiche e la possibilità di conquistare 6 punti è concreta, due vittorie per dare un segnale al campionato. I rosanero devono mettere in campo la continuità di risultati che nelle ultime settimane è mancata: infatti dopo le tre vittorie di fila contro Juve Stabia, Paganese e Potenza il cammino è stato altalenante.

Palermo, l’emergenza Covid non perdona: nella stagione 2020/21 persi già due milioni di ricavi

Il mercato dei rosanero, come rivela l’edizione odierna de ‘Il Giornale di Sicilia‘, non proporrà chissà quali movimenti in entrata. Ne è consapevole anche mister Roberto Boscaglia che si rende conto che dovrà terminare la stagione con questo organico. La trasferta di Cava de Tirreni non deve essere sottovalutata, vista e considerato che la prima in trasferta dopo le festività natalizie per i rosanero si è rivelata essere spesso un tabù. L’ultimo successo risale al 1983 quando i Rosa superarono 2-1 la Pistoiese, poi buio totale; sabato si cercherà di invertire il trend in casa di una Cavese ultima e senza vittoria tra le propria mura. Il Palermo pronto a sfatare un tabù lungo 38 anni nel corso dei quali i rosanero hanno iniziato il nuovo anno in trasferta per ben 20 volte. Nel 2018 un pari in casa dello Spezia (0-0), nel 2013 e nel 2017 arrivarono le sconfitte in casa di Empoli e Parma. Nel 2004 e nel 2005 arrivarono altri du k.o. rispettivamente contro Reggina e Triestina, poi nel 2001 e nel 2002 pareggi per 3-3 in casa di Ascoli e Ancona.