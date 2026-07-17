Antonio Palumbo è intervenuto in conferenza stampa:

Dal punto di vista tattico state sperimentando nuove soluzioni. Per il suo ruolo cambia qualcosa?

«Nel mio ruolo bisogna muoversi tanto e cercare di capire quali spazi occupare. Personalmente credo che cambi poco.»

Lo scorso anno è stato un punto di riferimento anche dal punto di vista caratteriale. Si sente un leader di questa squadra?

«Non devo essere io a definirmi un leader. Le chiacchiere servono a poco. Alla fine contano l'atteggiamento, quello che mostri in campo e in allenamento e la voglia che metti in tutto quello che fai. Definirmi un leader non avrebbe senso: dovreste chiederlo agli altri.»

Dopo un anno a Palermo, come si trova in città? Pregi e difetti?

«Con la città mi trovo benissimo. Penso di non essermi mai trovato così bene in un'altra città. Avevo le vacanze fino al 10 luglio, ma sono tornato a Palermo dieci giorni prima: credo che questo faccia capire quanto stia bene qui. Difetti? No, si mangia troppo bene.»