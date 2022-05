Palermo, occhi del City Group: bookmakers quotano i rosa in Champions entro 4 anni

Schizzano alle stelle le quote dei bookmakers dopo la trattativa avviata dal City Football Group per l'acquisizione del Palermo...

La trattativa avviata dal City Football Group per acquisire il Palermo sta facendo sbocciare l'entusiasmo di tifosi, addetti ai lavori ma non solo: anche i bookmakers sono in fremito per la possibile cessione del club rosanero allo sceicco Mansour.

Come riportato da Agipronews, secondo i betting analyst di Sisal l'arrivo della holding facente capo al principe degli Emirati Arabi, già proprietario del Manchester City, proietta la società di Dario Mirri verso uno scenario che impensabile fino a poche settimane fa: le quote hanno raggiunto il 16 per il ritorno in Serie A entro il 2025, a 200 la partecipazione alla competizione europea entro quattro anni.

Nel frattempo il Palermo guidato da Silvio Baldini si prepara per la fase nazionale dei playoff di Serie C, che si disputerà in gara di andata e ritorno l'8 e il 12 maggio.