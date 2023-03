Palermo-Modena, bivio playoff: Corini affronta Tesser per risalire la classifica

"C’è un altro bivio per il Palermo , col Modena serve lo scatto play-off. Una partita in salita: tante assenze pesanti e panchina svuotata. A destra torna Valente , in difesa tocca a Graves ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'anticipo della trentesima giornata di Serie B .

A nove partite dalla fine del campionato, il match in programma questa sera può rivelarsi uno snodo cruciale in chiave playoff per l'una e per l'altra squadra. "Una partita dove il Palermo deve dimostrare a sé stesso e anche ai propri di tifosi di meritare di partecipare ai play-off", si legge. Corini dovrà fare a meno di Brunori e per sopperire all'assenza del bomber ogni calciatore rosanero dovrà dare qualcosa in più all'interno del terreno di gioco. "Il problema principale questa sera sarà rivedere una fase offensiva che da due anni si è sempre appoggiata esclusivamente su Brunori", prosegue il noto quotidiano. La coppia d'attacco sarà formata da Soleri e Tutino con quest'ultimo che cerca la prima gioia con la maglia del Palermo.