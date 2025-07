Palermo, Mirri: “Io sono nipote di Barbera, lui mi ha insegnato l’amore per la squadra e per i palermitani”

Sì, qui naturalmente mi tocca il cuore, perché per me il Palermo è veramente una storia di cuore. Io sono nipote del presidentissimo, come lo chiamiamo noi tifosi, Renzo Barbera, a cui poi è stato intestato lo stadio. Da bambino lo zio Renzo mi ha insegnato l'amore per la squadra, ma soprattutto l'amore per i palermitani, per i nostri colori. Quindi, quando sei anni fa il Palermo purtroppo non riusciva a sostenere gli impegni che aveva assunto, quindi è fallito purtroppo. Siamo ripartiti dalla Serie D con tanto orgoglio, tanta partecipazione.