Giangiacomo Magnani ha rilasciato una intervista a La Repubblica:

Nelle vostre interviste non si parla più di migliorare, ma di promozione: è una sensazione sbagliata?"Credo che quando giochi per il Palermo sia normale avere ambizioni importanti. Sappiamo perfettamente qual è l'obiettivo, ma non si conquista a luglio e nemmeno a parole. Si conquista con il lavoro quotidiano, la continuità e la capacità di superare le difficoltà. Sarà complicato, ma abbiamo le qualità per giocarci le nostre possibilità fino in fondo."

Che differenza ci sarà fra il Palermo dell'anno scorso e questo?"Vogliamo essere ancora più propositivi. Ci sono tanti meccanismi da assimilare, ma mi piace il fatto che tutti partecipino alla costruzione, ognuno con le proprie caratteristiche. Non bisogna dimenticare che ogni sistema funziona soltanto se c'è equilibrio. Puoi avere le migliori idee del mondo, ma senza disponibilità al sacrificio e senza organizzazione rischia di rimanere tutto sulla carta."

State per andare in Australia insieme con club come Juventus, Inter e Milan. Che significa per il Palermo?"È un grande orgoglio. Quando un club come il Palermo viene invitato a un evento internazionale con società di questo livello significa che il progetto sta acquisendo sempre maggiore credibilità anche fuori dall'Italia. Sarà un'esperienza importante anche dal punto di vista sportivo perché ci potremo misurare con squadre più forti e avremo l'occasione per crescere ancora. E poi porteremo Palermo e la Sicilia dall'altra parte del mondo, rappresentando una città che vive di calcio con una passione straordinaria. Occasioni così ti fanno capire come il calcio riesca ad abbattere le distanze e permetta alle persone di continuare a sentirsi parte della stessa famiglia rosanero."