Il terzino saluta il Palermo dopo 3 anni.

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VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32

Dopo l'ufficialità del passaggio al Birmingham a titolo definitivo, Kristoffer Lund ha voluto salutare il Palermo e i tifosi rosanero tramite un messaggi breve ma significativo pubblicato sui social:

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