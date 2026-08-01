Il terzino saluta il Palermo dopo 3 anni.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Dopo l'ufficialità del passaggio al Birmingham a titolo definitivo, Kristoffer Lund ha voluto salutare il Palermo e i tifosi rosanero tramite un messaggi breve ma significativo pubblicato sui social:
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