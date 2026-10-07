Tuttosport presenta Matteo Andreoletti, nuovo allenatore dell’Empoli, alla vigilia dell’esordio casalingo contro il Palermo. Per il tecnico toscano non poteva esserci debutto più complicato: di fronte ci sarà infatti la squadra di Inzaghi, prima da sola in classifica e ancora imbattuta. Una vittoria degli azzurri potrebbe riaprire gli equilibri del campionato, interrompendo quella che finora appare come la netta gerarchia della Serie B.

Andreoletti, subentrato a Guido Pagliuca, ha alle spalle un percorso iniziato molto presto. Dopo una carriera da portiere tra Serie C e D, conclusa a soli 24 anni, ha intrapreso quella da allenatore partendo dalla preparazione dei portieri del Lecco. A 26 anni è arrivata la prima panchina con la Berretti della Pro Patria, prima di un percorso attraverso Seregno, Inveruno, Sanremese e Pro Sesto, dove ha iniziato a farsi conoscere conquistando il quarto posto in Serie C.

Nel 2023 è arrivata la chiamata del Benevento, esperienza conclusa con l'esonero nel dicembre dello stesso anno. La svolta della carriera è arrivata però a Padova: Andreoletti ha riportato i biancoscudati in Serie B dopo anni di tentativi falliti, vincendo il duello con il Vicenza. Confermato in cadetteria, ha poi guidato il Padova nella stagione successiva, venendo esonerato a marzo dopo quattro sconfitte consecutive.

Ora l'allenatore riparte dall'Empoli, chiamato a risollevare una squadra che occupa il 13° posto con 6 punti. L'articolo sottolinea come una grande prestazione contro il Palermo potrebbe rappresentare una svolta non soltanto per gli azzurri, ma anche per lo stesso Andreoletti, trasformando una sfida proibitiva in un'occasione per cambiare il volto della stagione.

Fonte: Tuttosport