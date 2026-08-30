Il Palermo si prepara ad affrontare l’Arezzo nella seconda giornata di Serie B, ma parallelamente resta molto attivo sul fronte del mercato. La squadra di Filippo Inzaghi ha iniziato il campionato con una vittoria contro la Juve Stabia e ha ulteriormente rinforzato la rosa con l’arrivo di Alessandro Gabrielloni, ma le ultime ore della sessione potrebbero ancora regalare movimenti importanti, soprattutto in uscita.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, Gabrielloni è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. L’attaccante classe 1994 arriva dal Como con la formula del prestito secco, ha scelto la maglia numero 99 ed è già stato convocato per la trasferta di Arezzo, dove partirà dalla panchina. Il suo arrivo, però, non rappresenta necessariamente l'ultima operazione del direttore sportivo Carlo Osti.

Il principale nodo da risolvere riguarda infatti la lista degli over. Il Palermo deve liberare spazio per poter eventualmente intervenire ancora sul mercato e una delle situazioni destinate a essere definite a breve è quella di Jeremy Le Douaron.

L’attaccante francese non è stato convocato per la gara contro l’Arezzo ed è vicino al ritorno in patria. Secondo il Giornale di Sicilia, il trasferimento al Troyes dovrebbe concretizzarsi con la formula del prestito, consentendo così al Palermo di liberare uno slot prezioso nella lista.

Anche il Corriere dello Sport conferma l’addio ormai imminente di Le Douaron, spiegando come la sua partenza sia legata soprattutto a esigenze di lista. Il francese, infatti, avrebbe potuto rappresentare un jolly offensivo utile a Inzaghi, ma il Palermo ha deciso di sacrificarlo per fare spazio a Gabrielloni, ritenuto un profilo con caratteristiche più specifiche da prima punta e destinato a essere l’alternativa a Pohjanpalo.

Resta invece ancora da chiarire il futuro di Emanuel Gyasi. L’esterno è ancora in bilico e una sua eventuale cessione potrebbe cambiare ulteriormente le strategie del club. Il Palermo potrebbe infatti decidere di utilizzare lo spazio liberato non necessariamente per acquistare un altro esterno offensivo, ma anche per rinforzare il centrocampo.

Ed è proprio in mediana che emerge il nome più interessante delle ultime ore: Sandi Lovric. Il centrocampista dell’Udinese, come riferito dal Giornale di Sicilia e ripreso anche da Tuttosport, è una delle idee della dirigenza rosanero. Il giocatore è ormai vicino all’ultimo anno di contratto con il club friulano, una situazione che potrebbe favorire una sua partenza. Inoltre, secondo il Giornale di Sicilia, Lovric gradirebbe la destinazione Palermo.

Il centrocampista sloveno, però, non sarebbe l’unica soluzione valutata da Osti. Nella lista del direttore sportivo rosanero c’è anche Morten Thorsby, centrocampista della Cremonese e profilo da tempo apprezzato dal dirigente.

Un altro nome monitorato è quello di Luca Mazzitelli. Il centrocampista del Como rappresenta un vecchio pallino del Palermo, che lo aveva già seguito nelle precedenti sessioni di mercato. L’operazione, tuttavia, non sarebbe semplice a causa della concorrenza: su Mazzitelli ci sarebbero infatti anche Monza, Sampdoria e Verona.

Per quanto riguarda invece la fascia, il Palermo continua a valutare Iker Almena. Lo spagnolo rappresenta un’opzione particolarmente interessante anche per una questione regolamentare: essendo un under, il suo eventuale arrivo non richiederebbe la liberazione di un posto nella lista degli over. Il giocatore, attualmente all’Al Qadsiah, potrebbe dunque rappresentare una soluzione importante per completare il reparto senza ulteriori sacrifici.

Sul fronte delle uscite c’è infine da registrare la situazione di Buttaro. Secondo il Giornale di Sicilia, il difensore è conteso da Cavese e Pianese e potrebbe essere uno dei giocatori destinati a lasciare Palermo nelle ultime ore di mercato.

Il quadro, dunque, resta in evoluzione. Le Douaron è vicino al Troyes, mentre il futuro di Gyasi potrebbe determinare le prossime mosse del Palermo. In caso di ulteriori spazio nella lista, Lovric sembra essere uno dei nomi più interessanti per il centrocampo, con Thorsby e Mazzitelli come alternative. Sulla fascia, invece, resta viva la pista Almena, mentre l’arrivo di Gabrielloni ha già garantito a Inzaghi una nuova soluzione offensiva.

Il mercato del Palermo, insomma, potrebbe non essere ancora arrivato ai titoli di coda.