Palermo, l’avvocato Pasqualin non ha dubbi: “Anno buono per la promozione”

Parola a Claudio Pasqualin . Il noto avvocato ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tmw in vista della Palermo Football Conference che si terrà oggi nel capoluogo siciliano. Tra le tematiche affrontate il futuro di Garcia al Napoli e l'obiettivo della formazione guidata da Eugenio Corini . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

RIBALTONE NAPOLI- "Credo che prima o poi ci sarà. Credo sia solo questione di tempo: la scelta di De Laurentiis non è stata felice. Non credo che Garcia sia allenatore all’altezza del Napoli. Bisognerebbe valutare chi è disponibile. Il Conte della situazione però, perché no?".