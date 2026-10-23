Ilsi prepara ad affrontare lacon qualche novità nell’undici titolare. Come racconta il Corriere dello Sport, non è previsto un turnover massiccio, ma il calendario fitto impone adi dosare le energie in vista di un mini-ciclo di tre partite in una settimana, che proseguirà mercoledì con la trasferta contro il

La gestione delle forze è al centro delle valutazioni del tecnico rosanero, che potrebbe cambiare due o tre interpreti rispetto alla formazione abituale, mantenendo come riferimento il 4-2-3-1. Alcuni giocatori potrebbero quindi avere l’occasione di rifiatare, senza però stravolgere gli equilibri della squadra.

Uno dei possibili cambiamenti riguarda la difesa. Bani, reduce da un intervento alla mano destra, potrebbe essere risparmiato in vista della delicata trasferta di Pisa. Al suo posto si candidano Magnani e Peda, con il primo che al momento sembra in vantaggio. Nel corso di un’esercitazione tattica svolta mercoledì, Inzaghi ha dato alcune indicazioni sulla formazione che potrebbe scendere in campo contro la Carrarese: tra gli elementi provati figuravano anche Pierozzi sulla fascia destra e Hernani sulla trequarti, al posto di Palumbo, che sta seguendo un programma di gestione delle energie.

Proprio Palumbo potrebbe partire dalla panchina domenica, per poi ritrovare una maglia da titolare mercoledì all’Arena Garibaldi. Le scelte iniziali e le sostituzioni dipenderanno anche dalla necessità di concedere spazio a chi finora ha avuto meno occasioni. È il caso di Mazzitelli, utilizzato finora soprattutto a gara in corso, ma capace di giocare sia in un centrocampo a tre sia in una mediana a due. Anche Gomes ed Estevez sono in corsa per trovare maggiore spazio.

In mezzo al campo, invece, Segre e Ranocchia sembrano destinati a conservare il proprio posto. Per il resto, le rotazioni potrebbero coinvolgere diversi reparti, con Inzaghi chiamato a trovare il giusto equilibrio tra la necessità di affrontare al meglio la Carrarese e quella di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla successiva sfida contro il Pisa.