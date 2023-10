Palermo, La Repubblica: “Un anno fa ossa rotte a Terni, oggi Corini supera Guidolin”

"Otto ottobre 2023. Il Palermo esce da Terni con le ossa rotte. Tre a zero secco, dopo lo scivolone per 1-0 in casa contro il SudTirol e la frustrazione della terza sconfitta consecutiva", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo" che mette in luce le differenze tra la scorsa stagione e l'avvio positivo della squadra di Corini nel corrente campionato di Serie B.