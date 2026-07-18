Il Palermo U19 comunica la tappa e le date del ritiro estivo.

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Il Palermo, dopo avere comunicato l'arrivo di De Angelis alla guida della U19, ha anche annunciato il luogo e le date del ritiro estivo. La Primavera svolgerà la preparazione a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, dal primo all'otto agosto.

LA NOTA

"La Primavera del Palermo FC svolgerà il ritiro estivo a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna, dal 1° all’8 agosto 2026, in vista della stagione sportiva 2026/2027.

La squadra guidata dal nuovo allenatore Stefano De Angelis si allenerà allo Stadio Comunale di Contrada Bosco e soggiornerà presso il Complesso Ricettivo “Borgo Santa Margherita”.

Palermo

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