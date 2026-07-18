Dario Mirri, presidente del Palermo, è intervenuto dal ritiro di Santa Cristina Val Gardena, affrontando diversi temi: dal progetto del nuovo stadio agli obiettivi stagionali, passando per la crescita del club sotto la gestione del City Football Group e le ambizioni di promozione in Serie A.

Come ha vissuto le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sul Palermo?

«Alcune testate hanno pubblicato notizie che non esistono. Non so quale sia la fonte e faccio fatica a trovare una spiegazione. Forse il Palermo oggi è diventato una grande società e questo può dare fastidio a qualcuno. Prendo queste ricostruzioni come un tentativo di destabilizzazione, soprattutto in un momento così importante. I tifosi, e lo dico anche da tifoso, non apprezzano questo tipo di atteggiamento.»

Quanto è cresciuto il Palermo dall'ingresso del City Football Group?

«La crescita è sotto gli occhi di tutti. Io ho fatto quello che potevo con il cuore, ma da quando è arrivato il City Football Group il Palermo è diventato una delle società più importanti d'Italia e forse anche d'Europa. Manca ancora il risultato che tutti aspettiamo, ma sappiamo che siamo tutti sotto osservazione: dirigenti, allenatori, giocatori e presidente. Gli unici che non sono mai in discussione sono i tifosi.»