Dario Mirri ha rilasciato una intervista esprimendosi anche su Claudio Gomes e Jacopo Segre:

Ha parlato a lungo con Jacopo Segre. Avete affrontato anche il tema del rinnovo?

«Con Jacopo abbiamo parlato della scorsa stagione, della sconfitta di Catanzaro e del futuro. È chiaro che i rinnovi verranno affrontati più avanti. Lui è uno dei nostri migliori centrocampisti e c'è un grande affetto nei suoi confronti. Poi il calcio mette tutti davanti a delle scelte, ma quello che resta sempre è il Palermo.»

Come ha ritrovato Claudio Gomes?

«È arrivato in ritiro con la consapevolezza di dover dare qualcosa in più. Se oggi appare più sereno, più motivato e più carico è sicuramente un segnale positivo. I 72 punti della scorsa stagione rappresentano una base importante, ma anche un rischio se pensiamo di ripartire da lì. Si ricomincia da zero e abbiamo bisogno del contributo di tutti. Claudio, come gli altri, dovrà guardare avanti con umiltà e cattiveria agonistica.»