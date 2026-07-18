Arrivato in Santa Cristina Val Gardena, Dario Mirri ha rilasciato una intervista:

L'obiettivo è la promozione in Serie A?

«Sì, è inutile nasconderlo. Sono passati quattro anni e adesso il tempo non è più una scusa. Vogliamo vincere tutti: il City Football Group, Pippo Inzaghi, Giovanni Gardini, Carlo Osti, i tifosi e noi dirigenti. Negli ultimi anni ci è sempre mancato qualcosa: cattiveria agonistica, umiltà, ambizione. Adesso non abbiamo più tempo.»

Quest'anno avete programmato tante amichevoli. È una scelta precisa?

«Sì, è una scelta del mister. Le amichevoli rappresentano un'opportunità, anche se comportano dei rischi. Vogliamo partire subito forte e prepararci nel migliore dei modi, senza concederci seconde occasioni.»

Che significato avrà per lei la tournée in Australia?

«Ci sono già stato tanti anni fa, durante il viaggio di nozze. So che ci aspetta una grande comunità di tifosi e poter portare il Palermo così lontano è motivo di orgoglio. Per tanti emigrati rappresenta un modo per sentirsi ancora vicini alla propria città.»