Dopo il successo per 8-0 contro il Gherdeina, il Palermo torna in campo per affrontare l'Ingolstad. La sfida, in programma alle 16, rappresenta un banco di prova più significativo rispetto a quello di mercoledì scorso, sia per il livello degli avversari sia perchè i tedeschi hanno iniziato la preparazione due settimane prima dei rosanero. L'avversaria, militante nella terza serie tedesca, fino a nove anni fa partecipava alla Bundes Liga, la massima serie. Un ostacolo, dunque, più alto da superare per la formazione rosanero rispetto al Gherdeina, che fa parte del campionato di Promozione.

Secondo il Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi sfrutterà il test per continuare a perfezionare i meccanismi del 4-2-3-1, ruotando ancora una volta gran parte della formazione tra primo e secondo tempo. L'allenatore potrebbe valutare nuove combinazioni soprattutto in difesa e a centrocampo, dopo aver alternato Bani-Magnani e Peda-Ceccaroni nel reparto arretrato, oltre alle coppie Estevez-Gomes e Segre-Ranocchia in mediana durante la sfida contro il Gherdëina.

Più difficile, invece, immaginare cambiamenti sugli esterni offensivi, dove il mercato deve ancora consegnare a Inzaghi un nuovo rinforzo. Sempre secondo il Giornale di Sicilia, in attesa degli ultimi innesti potrebbero trovare spazio alcuni giovani aggregati dalla Primavera, come Avena sulla corsia sinistra e Anghileri, già a segno nella prima amichevole, come alternativa a Pohjanpalo.

Alla vigilia della sfida la squadra ha sostenuto una doppia seduta di allenamento. Come riferisce il Giornale di Sicilia, al campo era presente anche il presidente Dario Mirri, arrivato in ritiro in Val Gardena, mentre prima della seduta mattutina Filippo Inzaghi e il direttore sportivo Carlo Osti si sono confrontati sulle prossime mosse di mercato per completare la rosa.

AAnalogamente alla sfida contro il Gherdeina, l’amichevole di questo pomeriggio sarà visibile sul sito ufficiale del Palermo.