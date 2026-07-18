Il Palermo continua a lavorare per completare l'organico da mettere a disposizione di Filippo Inzaghi. Dopo i primi giorni di ritiro e le indicazioni arrivate dalle amichevoli, la dirigenza rosanero sta concentrando i propri sforzi soprattutto sui profili under e sugli ultimi tasselli necessari per rendere la rosa competitiva in vista dell'inizio della stagione. Parallelamente, prosegue anche il lavoro sulle uscite, indispensabili per definire gli equilibri dell'organico.

Il primo colpo è ormai definito tra i pali. Mattia Fortin, portiere classe 2003 di proprietà del Lens, è pronto a diventare il nuovo vice di Jesse Joronen. Secondo il Giornale di Sicilia, l'operazione può considerarsi conclusa e si inserisce nel riassetto del reparto, con Sebastiano Desplanches destinato al Frosinone in prestito. Anche il Corriere dello Sport conferma la chiusura dell'affare, aggiungendo che il trasferimento avverrà con la formula del prestito con diritto di riscatto, permettendo così al Palermo di inserire un altro under di prospettiva.

Anche la corsia sinistra è vicina a essere sistemata. Il nome in pole resta quello di Andrea Bozzolan, esterno classe 2004 della Reggiana, destinato a ricoprire il ruolo di alternativa ad Augello. Il Giornale di Sicilia parla di una trattativa ormai ai dettagli e sottolinea come il Palermo sia in vantaggio per assicurarsi il giocatore in prestito. Sulla stessa linea il Corriere dello Sport, che ricorda come il Milan, proprietario del cartellino, mantenga il diritto di riacquisto sul calciatore.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la priorità continua a essere un esterno mancino. Il profilo che convince maggiormente resta Emanuele Rao, di proprietà del Napoli. Il Giornale di Sicilia evidenzia che manca soltanto il via libera definitivo del club partenopeo, mentre il Corriere dello Sport sottolinea come la convocazione del classe 2006 nel ritiro di Massimiliano Allegri a Dimaro non rappresenti un ostacolo, ma renda necessario attendere le valutazioni dell'allenatore azzurro prima di chiudere l'operazione. Anche la Gazzetta dello Sport considera Rao sempre più vicino al Palermo, evidenziando come possa formare con Johnsen la coppia di esterni mancini nel nuovo sistema di gioco studiato da Inzaghi.

Resta vivo anche l'interesse per Kamate, giovane talento dell'Inter, seguito come prospetto di qualità per il futuro. Il Giornale di Sicilia precisa però che non rappresenta il principale obiettivo per quella corsia, mentre la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia appare oggi decisamente più defilata rispetto alle settimane precedenti. La Gazzetta dello Sport conferma inoltre il raffreddamento dell'interesse per l'esterno veneziano, senza escludere che il Palermo possa tornare su altri profili di maggiore spessore nelle ultime settimane di mercato.

A centrocampo la situazione resta in fase di valutazione. Secondo il Giornale di Sicilia, il futuro di Claudio Gomes non è ancora stato definito e, rispetto alle scorse settimane, non è più esclusa una sua permanenza in rosanero. Anche la Gazzetta dello Sport evidenzia come il francese sia tra i giocatori chiamati a convincere Inzaghi durante il ritiro, in un reparto che, grazie agli arrivi di Estevez e Hernani, offre oggi al tecnico nuove soluzioni tattiche, dal 4-2-3-1 al 4-3-3.

Sul fronte delle uscite, il Giornale di Sicilia conferma che Desplanches è ormai destinato al Frosinone, mentre restano aperte le situazioni di Vasic, che continua ad avere estimatori in Serie B, e dei giocatori considerati fuori dal progetto tecnico, tra cui Diakité, Lund e Brunori.

Nel frattempo il Palermo guarda anche oltre il campo. Il Corriere dello Sport ricorda che durante la tournée australiana nascerà Casa Sicilia, il quartier generale rosanero che ospiterà eventi dedicati alla comunità siciliana residente nel Western Australia. Tra i testimonial dell'iniziativa ci sarà anche l'ex capitano Fabrizio Miccoli, presente inoltre alla serata di presentazione della nuova maglia "Zagara", ispirata agli agrumi della Conca d'Oro.

Con diversi tasselli ormai vicini alla definizione e altre operazioni ancora aperte, il lavoro del direttore sportivo Carlo Osti entra nella fase decisiva. L'obiettivo del Palermo è consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell'inizio della stagione, continuando a muoversi tra giovani di prospettiva, rinforzi mirati e le inevitabili uscite necessarie per completare il mosaico rosanero.