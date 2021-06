Palermo, la panchina del futuro: Filippi vicino alla riconferma

Il tecnico del Palermo potrebbe essere riconfermato in vista della prossima stagione di C

Il tecnico ha discusso nella serata di giovedì con il presidente Dari0 Mirri per definire il proprio futuro sulla panchina rosanero. Dal momento in cui l'allenatore ha sostituito Roberto Boscaglia sono arrivati 20 punti in dieci gare e il primo turno dei playoff nazionali. Una media importante che ha piazzato il Palermo dietro alla sola Ternana, la seconda parte di stagione ha incoronato il tecnico che ha ricompattato un gruppo inizialmente non coeso. Il presidente non ha confermato ufficialmente Filippi e, come scrive l'edizione de 'Il Giornale di Sicilia': "Boscaglia è ancora sotto contratto e pure la prossima stagione peserà sul libro paga del Palermo, a meno che non si trovi un accordo per la risoluzione o per una buonuscita. Di fatto, Boscaglia per ora è fermo e stipendiato dalla società rosanero, così come Filippi".