Mirri: “Santana, Rinaudo e la Primavera, vi dico tutto”. E sul centro sportivo…

Le dichiarazioni live in conferenza stampa del presidente del Palermo, Dario Mirri

Finito il campionato, per il Palermo, è tempo di bilanci.

Si ferma ad Avellino la corsa del Palermo di Giacomo Filippi, costretto a salutare così il sogno promozione dopo il ko rimediato al “Partenio-Lombardo” deciso dalla zampata dell’attaccante biancoverde, Sonny D’Angelo. Inutile il successo maturato al “Renzo Barbera” dai rosanero, in virtù del miglior piazzamento in classifica degli irpini che ha decretato il passaggio degli stessi al prossimo turno degli spareggi promozione. Eliminazione, a seguito della quale, per il Palermo sarà necessario tracciare un bilancio sulla stagione appena conclusa volgendo inoltre uno sguardo al futuro.

Questo pomeriggio il presidente del Palermo, Dario Mirri, è intervenuto in conferenza stampa per soffermarsi su alcuni temi caldi in casa rosanero tra obiettivi, progetti sportivi e questioni societarie, in vista della prossima stagione.

"Il centro sportivo è un progetto sul quale puntiamo per il futuro del Palermo, se il Catania si salverà lo farà grazie a questo. Sarà una garanzia assoluta perchè credo che sia un asset decisivo, noi vorremo anche presentare in futuro un progetto per un nuovo stadio. Il Palermo è il soggetto che deve fare il centro sportivo, i 68 mila euro di amici Rosanero saranno destinati a questo. Abbiamo avviato tutto per patrimonializzare la società. Un asset decisivo per il futuro. Non si dormirà lì, ci sarà una casa d'accoglienza per i giocatori che potranno pranzare lì".

Inevitabile la parentesi relativa al futuro di Santana: "Vivo una sorta di conflitto essendo sia tifoso, sia presidente. Il gol che fatto Mario a Catania resterà una pietra miliare. Credo sia stata una serata indimenticabile. Se nel futuro vorrà fare il calciatore o meno lo decideremo insieme. Deve rifletterci bene lui e anche noi, posso assicurare che Mario da Palermo comunque vada non si muove".

Chiosa finale sulla Primavera: "Rinaudo è il creatore del nostro settore giovanile, se hai capacità di produrre giovani talenti hai tutto. Sono i ragazzi che al fallimento del vecchio Palermo sono stati scartati e sono partiti da questa idea e si sono fatti avanti. Domani ci sarà la sfida contro il Catanzaro, vincere un campionato sarebbe un successo sportivo pazzesco. Questa è una base per il futuro del Palermo, Rinaudo ci aiuterà a capire se ci saranno ragazzi che potranno aggregarsi alla prima squadra".