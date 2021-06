Milan, Miccoli su Donnarumma: “Rifiutai il mondo per Palermo. Al posto suo…”

L'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli, sulla scelta di Donnarumma sul suo futuro al Milan

La scelta dell'estremo difensore del Milan e della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma, di non voler rinnovare il proprio contratto con il club rossonero, fa discutere gli addetti ai lavori all'interno del mondo del calcio. Tra questi l'ex capitano del Palermo, ex tra le altre di Juventus, Fiorentina e Benfica, Fabrizio Miccoli che, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni dei format di Sportitalia, ha commentato la scelta di Donnarumma di non rinnovare il contratto con il club di via Aldo Rossi. Ecco le sue considerazioni in merito.