Le formazioni ufficiali dell'ultima amichevole in Australia.

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Alle 12:00 Juventus e Palermo si affronteranno nell'ultima amichevole in Australia. Ultima opportunità per Inzaghi per testare meccanismi e tattiche in vista del Lecce.

Di seguito le formazioni ufficiali:

JUVENTUS: Perin, Celik, Gatti, Koopmeiners, Cabal, Douglas Luiz, Mckennie, Conceicao, Alajbegovic, Yildiz, Kolo Muani.

PALERMO: Joronen, Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia, Gyasi, Hernani, Johnsen, Pohjanpalo.

Inzaghi

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