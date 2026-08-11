Le formazioni ufficiali dell'ultima amichevole in Australia.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Alle 12:00 Juventus e Palermo si affronteranno nell'ultima amichevole in Australia. Ultima opportunità per Inzaghi per testare meccanismi e tattiche in vista del Lecce.
Di seguito le formazioni ufficiali:
JUVENTUS: Perin, Celik, Gatti, Koopmeiners, Cabal, Douglas Luiz, Mckennie, Conceicao, Alajbegovic, Yildiz, Kolo Muani.
PALERMO: Joronen, Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello, Segre, Ranocchia, Gyasi, Hernani, Johnsen, Pohjanpalo.
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