Il Palermo ha da poco ufficializzato l'importantissimo rinnovo di Jesse Joronen, tra i protagonisti della stagione terminata da poche settimane. Il portiere finlandese ha parlato sui suoi profili social dopo l'annuncio, spendendo grandi parole per i rosanero: "Ci sono posti che entrano nella tua vita e la cambiano per sempre: Palermo è uno di questi. Da quando sono arrivato qui, questa città e questa gente sono diventate qualcosa di speciale. Per questo sono felice di continuare a indossare questi colori. Darò tutto me stesso, ogni giorno, per il Palermo e per questa meravigliosa città. Avanti insieme, forza Palermo".

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