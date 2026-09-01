Dennis Johnsen ha rilasciato una intervista a Il Giornale di Sicilia:

Anche Inzaghi le ha chiesto di fare più gol: sente questa responsabilità? Le ha dato anche dei consigli?

"Ogni allenatore chiede ai propri attaccanti di fare gol e Inzaghi non fa ovviamente eccezione, soprattutto lui che da calciatore è stato un grande attaccante. Ovviamente sono consapevole e fiero di avere questa responsabilità. Non mi ha dato indicazioni specifiche, se non quella di essere più concreto e di provare di più la conclusione. Penso che questo mi abbia sicuramente aiutato."

È arrivato a 20 gol e 24 assist in Serie B: quale dei due numeri la rende più orgoglioso?

"Non mi interessa particolarmente se si tratta di un gol o di un assist, l’importante è vincere le partite. Se però dovessi scegliere, direi i 20 gol (ride). Per me è davvero importante, perché penso di giocare al meglio quando sento di avere la fiducia dell’allenatore. In questo modo gioco più libero e, naturalmente, con maggiore spensieratezza in campo. Quando sento di avere la fiducia del tecnico, della squadra, del club e dei tifosi so di poter dare il meglio."

Il Palermo ha tanti giocatori offensivi: può essere per tutti un po’ una sfida?

"Sicuramente. In ogni allenamento bisogna dimostrare di voler giocare, di essere decisivo e dare davvero il massimo per conquistarti un posto in squadra. Non è semplice, perché in questo momento tutti i nostri attaccanti sono molto forti e pronti per giocare in qualsiasi momento e l’allenatore può cambiare la formazione da una partita all’altra senza che questo influisca sui risultati. Penso quindi che sia molto positivo per la squadra."