Di Nicholas Barone

Lo aveva predetto scherzosamente sui social Pohjanpalo, l'ha ribadito in maniera formale Inzaghi ad inizio ritiro estivo: questo sarebbe stato l'anno di Johnsen. Il numero 17 rosanero ha raggiunto per la prima volta in carriera la doppia cifra di reti fra tutte le competizioni, polverizzando in sole quindici gare il suo record personale in carriera - nove a Cremona. Sono solo tre le gare in cui non è finito nel tabellino, segno di una continuità mai riscontrata in carriera.

La metamorfosi del norvegese sembra ormai quasi completata, senza però cambiare il suo approccio al calcio. L'ex Venezia si diverte e vuole far divertire, rischiando anche di risultare poco concreto in alcuni frangenti della gara. Nel suo ruolo naturale, però, riesce a creare costante superiorità numerica grazie alla sua immensa qualità e alla velocità di esecuzione, muovendosi negli ultimi trenta metri in cerca della soluzione migliore. Non a caso è il calciatore in cadetteria ad aver creato maggiori chance offensive, un dato che l'anno scorso premiava Palumbo, il vero regista della scorsa stagione dei rosanero. Inzaghi in tal senso l'ha responsabilizzato, portando il norvegese ad essere il fulcro della costruzione della squadra, con momenti in cui la sua qualità porta a superiorità tra le linee, grazie anche all'ottimo lavoro dei compagni di reparto.

Un cambiamento non solo tattico, però, ma anche e soprattutto mentale: l'esterno sembra che abbia la fiducia di provare letteralmente qualsiasi cosa, anche rischiando di perdere palloni sanguinosi. Ma è proprio questa libertà mentale a portare i risultati di quest'anno: miglior giocatore per contributi in tutta la Serie B, con più di una partecipazione a partita.

L'ultimo, importantissimo, step per il numero 17 riguarda la continuità in tutta la stagione: con certi numeri e certe prestazioni, però, si può affermare che il norvegese ha finalmente raggiunto la maturità calcistica per calcare campi di altra categoria. Con questo Johnsen il Palermo parte sempre 1-0.