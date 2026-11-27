Il Palermo ha imboccato la strada giusta verso la Serie A. Dopo 13 giornate di campionato, la squadra di Filippo Inzaghi guida la classifica con 30 punti, frutto di nove vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Un rendimento da protagonista assoluta, accompagnato da un vantaggio di otto lunghezze sulla terza classificata. Come analizza Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, anche i precedenti storici della Serie B offrono motivi di ottimismo: negli ultimi 25 anni, chi si è trovato al comando dopo 13 turni ha conquistato la promozione nella maggior parte dei casi.

Naturalmente, la strada è ancora lunga e il campionato cadetto ha dimostrato più volte di poter riservare sorprese. La sconfitta contro il Catanzaro rappresenta un esempio di quanto nessuna partita possa essere considerata scontata. Tuttavia, osservando le ultime 25 stagioni, a partire dal 2001/02, emerge un dato significativo: in 18 occasioni la squadra prima in classifica dopo 13 giornate è poi riuscita a salire in Serie A, direttamente oppure attraverso i playoff. Una percentuale del 72%, mentre soltanto sette formazioni non sono riuscite a confermare il primato con la promozione.

Il dato diventa ancora più interessante considerando il distacco dalla terza posizione, quella che non garantisce l'accesso diretto alla massima serie. Quando il vantaggio sulla terza classificata è stato superiore alle quattro lunghezze, soltanto una squadra su undici non è riuscita a conquistare la promozione. L'unica eccezione risale alla stagione 2005/06, quando il Mantova si trovava in testa dopo 13 giornate con sette punti di vantaggio sul Modena, terzo. I lombardi non riuscirono però a mantenere il ritmo e conclusero il campionato al quarto posto, senza centrare la promozione nemmeno attraverso i playoff.

Nelle altre dieci circostanze, invece, tutte le squadre sono riuscite a raggiungere la Serie A. Il vantaggio attuale del Palermo, pari a otto punti sulla terza, trova un precedente particolarmente significativo nella stagione 2022/23. In quell'occasione fu il Frosinone allenato da Fabio Grosso, ex rosanero, a costruire un percorso molto simile a quello intrapreso oggi dalla formazione di Inzaghi. I ciociari avevano raccolto 30 punti dopo 13 giornate, con otto lunghezze di vantaggio sia sul Genoa, secondo, sia sulla Ternana, terza. A fine stagione arrivò il primo posto, con sette punti di margine sul Genoa e quindici sul Bari di Mignani.

C'è poi un'altra statistica che riguarda direttamente quota 30 punti. Dal campionato 2001/02 in avanti, soltanto sei squadre sono riuscite a raggiungere o superare questa soglia dopo le prime 13 giornate: Mantova nel 2005/06, Torino nel 2011/12, Sassuolo nel 2012/13, Verona nel 2016/17, Frosinone nel 2022/23 e Pisa nel 2024/25. Anche in questo caso, il precedente negativo è rappresentato dal Mantova: tutte le altre formazioni hanno poi conquistato la promozione in Serie A.

Tra queste c'è anche il Pisa guidato proprio da Inzaghi nella stagione 2024/25. I nerazzurri raggiunsero quota 30 dopo 13 giornate, ma con un vantaggio di appena tre punti sullo Spezia, terzo in classifica. Nonostante il margine ridotto, la squadra riuscì a difendere la propria posizione e a conquistare la promozione, chiudendo il campionato al secondo posto alle spalle del Sassuolo.

Il Palermo può quindi guardare con fiducia ai prossimi mesi, forte di una classifica estremamente favorevole e di un allenatore che conosce già il percorso necessario per raggiungere la massima serie. Le statistiche, però, non assegnano punti e la parola definitiva spetterà sempre al campo. Adesso l'attenzione si sposta sulla prossima sfida contro il Benevento: i rosanero vogliono proseguire la propria marcia e consolidare ulteriormente il primato.