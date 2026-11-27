La sfida contro il Benevento avrà un significato particolare per Filippo Inzaghi. È stata proprio la formazione campana la prima squadra con cui l'attuale allenatore rosanero ha conquistato la promozione in Serie A, prima di ripetersi alla guida del Pisa e rafforzare la propria fama di specialista dei salti di categoria. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il prossimo avversario del Palermo riporta Superpippo indietro a un'avventura indimenticabile, culminata con il record di punti nella storia della Serie B.

Adesso il tecnico sogna di ripetere l'impresa sulla panchina rosanero, ma per continuare a consolidare il primato sarà necessario riproporre quanto di buono mostrato contro il Südtirol. Le emozioni legate al passato dovranno lasciare spazio alla concentrazione, perché l'obiettivo è rafforzare una classifica già molto positiva. Quello contro i sanniti, inoltre, non sarà il primo confronto di Inzaghi con la sua ex squadra dopo la separazione, avvenuta nell'estate del 2021 in seguito alla retrocessione in Serie B.

Nei successivi incroci, l'allenatore è rimasto imbattuto: alla guida del Brescia ha ottenuto una vittoria per 1-0 e un pareggio per 2-2, mentre con la Reggina sono arrivati due pareggi, entrambi per 2-2 in casa e per 1-1 in trasferta. In quest'ultima occasione andarono a segno anche due giocatori che oggi vestono la maglia del Palermo, Hernani e Pierozzi.

Proprio Pierozzi avrebbe potuto vivere una sfida particolare, con il fratello gemello Nicolò, anche lui protagonista di due presenze con il Palermo nella stagione 2022/23. Il confronto tra i due, però, non ci sarà: entrambi sono alle prese con infortuni che li terranno lontani dal campo ancora per diverso tempo.

L'avventura di Inzaghi a Benevento cominciò nell'estate del 2019, dopo l'esperienza negativa sulla panchina del Bologna, conclusa con due vittorie in 21 partite prima dell'esonero. In Campania, Superpippo riuscì a costruire una squadra straordinaria, capace di stabilire una serie di primati: 86 punti conquistati, promozione con sette giornate d'anticipo, miglior attacco con 67 reti e miglior difesa con appena 27 gol subiti. Nemmeno l'interruzione del campionato nel marzo 2020, dovuta all'emergenza Covid-19, riuscì a fermare la marcia dei sanniti, che chiusero la stagione con venti punti di vantaggio sul Crotone secondo e venticinque sullo Spezia terzo.

La successiva esperienza in Serie A fu meno fortunata e si concluse con la retrocessione, ma il ricordo di Inzaghi è rimasto particolarmente positivo tra i tifosi del Benevento. Un legame che non cancella la necessità di fare risultato nella sfida di domani, fondamentale per proseguire la corsa del Palermo.

Anche i numeri delle prime giornate raccontano un avvio persino migliore rispetto a quello della sua precedente esperienza in Campania: oggi i rosanero hanno raccolto 30 punti in 13 partite, contro i 28 conquistati dal Benevento nello stesso tratto della stagione 2019/20. Per continuare a mantenere un rendimento casalingo senza eguali in Italia e in Europa, Inzaghi chiederà alla sua squadra un'altra prestazione convincente contro una formazione che ha segnato una tappa importante della sua carriera.

Il tecnico, tuttavia, guarda soprattutto all'obiettivo finale e non ai record. La quota fissata a inizio stagione è quella degli 80 punti: ne mancano ancora 50. Una vittoria contro il Benevento rappresenterebbe un ulteriore segnale della direzione intrapresa e permetterebbe di alimentare l'entusiasmo attorno alla squadra. Le similitudini tra quel Benevento e il Palermo attuale non riguardano soltanto la partenza lanciata e il vantaggio sulla terza classificata, ma anche la qualità del reparto offensivo: la fantasia di Johnsen e Vavassori richiama quella di Sau e Viola, protagonisti della cavalcata vincente dei sanniti.