Arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria del Palermo per Antonio Palumbo. Il centrocampista sta meglio e potrebbe avvicinarsi al rientro proprio in occasione della sfida contro il Benevento, in programma domani alle 19.30 al Barbera. Come riporta il Giornale di Sicilia, resta però da capire se il giocatore riuscirà a recuperare in tempo per essere inserito nella lista dei convocati di Inzaghi.

La sua eventuale presenza in panchina non è ancora certa e lo staff valuterà le condizioni del centrocampista nelle prossime ore. Un recupero che sarebbe importante per il Palermo, desideroso di ritrovare progressivamente tutti i propri effettivi in vista dei prossimi impegni. Per Palumbo, dunque, filtra un cauto ottimismo, ma servirà ancora attendere prima di avere certezze sulla sua disponibilità.