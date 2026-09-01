ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con. L’attaccante norvegese, protagonista nelle vittorie del Palermo contro, ha parlato del suo momento e delle ambizioni rosanero in un’intervista rilasciata a Il Giornale di Sicilia.

Due gol in due partite: un inizio così se lo aspettava?

"Ho svolto una buona preparazione estiva. Serve anche una buona dose di fortuna per segnare tanti gol. È davvero importante iniziare in questo modo, sono molto felice soprattutto per la squadra."

Quanto conta per un attaccante partire bene a livello mentale?

"Sono consapevole che i gol arriveranno. Ho segnato molto alla Cremonese e di meno al Venezia, ma nel complesso negli ultimi anni ho realizzato diversi gol, quindi so che prima o poi arriveranno. È molto bello aver iniziato così la stagione."

Si sente più decisivo rispetto alla scorsa stagione? Pohjanpalo questa estate scherzava con lei, ma intanto ha già fatto più gol dello scorso campionato con il Palermo...

"Non penso di essere adesso più decisivo, forse ho avuto un po’ più di fortuna, con qualche tiro finito in porta piuttosto che fuori. Joel scherza sempre sul fatto che non segno abbastanza, è un caro amico, ma so di poterlo fare e spero di continuare così."

Quanto l’aiuta avere Pohjanpalo al suo fianco?

"Avere al proprio fianco un attaccante del suo calibro aiuta sicuramente. È davvero facile giocare con lui, quindi sì, aiuta molto. Ovviamente anche il feeling fuori dal campo aiuta a capirsi meglio in campo."