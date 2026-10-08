Il Corriere dello Sport analizza il lavoro svolto da Pippo Inzaghi durante la sosta, con il Palermo chiamato a migliorare la propria solidità difensiva già dalla trasferta di Empoli. Nelle prime cinque giornate di campionato i rosanero hanno mantenuto la porta inviolata soltanto contro la Juve Stabia, alla prima giornata, mentre nelle quattro gare successive hanno sempre subito gol, per un totale di cinque reti incassate.

È un dato che Inzaghi vuole correggere, soprattutto considerando le ambizioni del Palermo. La squadra ha mostrato una vocazione offensiva più marcata e un baricentro più alto rispetto alla scorsa stagione, elementi che possono spiegare almeno in parte una maggiore vulnerabilità. Il confronto con l'inizio dello scorso campionato è significativo: dopo cinque giornate i rosanero avevano già ottenuto tre clean sheet.

La pausa per le Nazionali è stata quindi sfruttata anche per lavorare sulla fase difensiva e migliorare alcuni meccanismi in fase di non possesso. L'obiettivo non riguarda soltanto il reparto arretrato, ma l'intera squadra, chiamata a garantire maggiore filtro e attenzione. Gli episodi contro Arezzo e Mantova, quando il Palermo si è fatto rimontare dopo essere passato avanti 2-0 salvo poi riuscire comunque a vincere, rappresentano un campanello d'allarme per Inzaghi.

Intanto, sul campo, arrivano indicazioni sulla possibile formazione per la sfida del Castellani. Pierozzi sembra al momento in vantaggio su Cassandro per il ruolo di terzino destro, mentre sulla trequarti Palumbo è nettamente favorito su Hernani, che ha comunque lavorato in gruppo dopo l'infortunio muscolare e si è mostrato attivo anche sui calci piazzati. Assente invece Pohjanpalo, di rientro dagli impegni con la Finlandia e atteso oggi a Torretta.