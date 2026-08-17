Al termine di Palermo-Lecce, terminata 2-0 per i rosanero e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, Filippo Inzaghi ha commentato la prestazione della squadra. Il tecnico del Palermo ha parlato della vittoria, dell'entusiasmo del pubblico del Renzo Barbera e degli infortuni che hanno condizionato la gara.

È stata una serata quasi perfetta?

Quanto è importante questa vittoria per iniziare la stagione?

Gli infortuni hanno condizionato le sue scelte durante la partita?

Come sta Bani?

Che effetto fa vedere un Barbera così pieno e caloroso?

Quanto bisogna dare peso a questa vittoria in vista del campionato?

"Sicuramente sarebbe stata una partita perfetta senza inconvenienti fisici che purtroppo dispiacciono, soprattutto per Joronen. Speriamo non sia nulla di grave, ma la spalla per un portiere… è la pecca della serata.""È l'inizio. Speravo che regalassero alla gente questa gioia.""Non ho potuto fare rifiatare qualcuno per gli infortuni. Magnani ha sentito indurirsi l'adduttore e non l'ho rischiato. Se fosse stata una finale lo rischiavo.""Bani sta bene, ma veniva da febbre e mal di gola. Si è infiammato il nervo sciatico per il viaggio in aereo. Se hai un giocatore come Peda, comunque, hai una garanzia. Anche Palumbo l'avrei tenuto, visto che stava benissimo in campo.""Quando hai questo pubblico, sappiamo benissimo il debito che abbiamo verso questa gente. L'unica cosa che mi lascia tranquillo è che so l'obiettivo che ha la squadra in testa.""La partita di oggi va presa con le giuste misure. Dobbiamo vedere le cose positive e capire dove migliorare. Domenica sarà un'altra partita."