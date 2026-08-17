Le parole del tecnico dei rosanero nel post partita di Palermo Lecce.
VIDEO, ecco l’incredibile stadio del Palermo FC per Euro32
Al termine di Palermo-Lecce, terminata 2-0 per i rosanero e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, Filippo Inzaghi ha commentato la prestazione della squadra. Il tecnico del Palermo ha parlato della vittoria, dell'entusiasmo del pubblico del Renzo Barbera e degli infortuni che hanno condizionato la gara.
È stata una serata quasi perfetta?"Sicuramente sarebbe stata una partita perfetta senza inconvenienti fisici che purtroppo dispiacciono, soprattutto per Joronen. Speriamo non sia nulla di grave, ma la spalla per un portiere… è la pecca della serata."
Quanto è importante questa vittoria per iniziare la stagione?"È l'inizio. Speravo che regalassero alla gente questa gioia."
Gli infortuni hanno condizionato le sue scelte durante la partita?"Non ho potuto fare rifiatare qualcuno per gli infortuni. Magnani ha sentito indurirsi l'adduttore e non l'ho rischiato. Se fosse stata una finale lo rischiavo."
Come sta Bani?"Bani sta bene, ma veniva da febbre e mal di gola. Si è infiammato il nervo sciatico per il viaggio in aereo. Se hai un giocatore come Peda, comunque, hai una garanzia. Anche Palumbo l'avrei tenuto, visto che stava benissimo in campo."
Che effetto fa vedere un Barbera così pieno e caloroso?"Quando hai questo pubblico, sappiamo benissimo il debito che abbiamo verso questa gente. L'unica cosa che mi lascia tranquillo è che so l'obiettivo che ha la squadra in testa."
Quanto bisogna dare peso a questa vittoria in vista del campionato?"La partita di oggi va presa con le giuste misure. Dobbiamo vedere le cose positive e capire dove migliorare. Domenica sarà un'altra partita."
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Notizie
Il Palermo inizia con il piede giusto: 2-0 al Lecce in Coppa Italia, ora l'esordio in campionato
Live
LIVE, PALERMO - LECCE 2-0 Coppa Italia
Ultim’ora
Palermo-Lecce, commento primo tempo: Vavassori e Pohjanpalo portano i rosa sul 2-0
Palermo
Palermo-Lecce, sfida ricca di precedenti: ecco chi ha vinto di più
Palermo
Palermo-Lecce, la Coppa Italia torna al Barbera: ecco quando fu l'ultima volta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti