Il Giornale di Sicilia racconta la straordinaria risposta dei tifosi del Palermo in vista della trasferta di Empoli. Nonostante i tempi molto stretti per organizzare il viaggio, sono bastate appena tre ore dall'apertura delle vendite per avvicinarsi al tutto esaurito nel settore ospiti del Castellani: circa 2.850 biglietti acquistati su 3.100 posti disponibili, con la possibilità di comprare gli ultimi tagliandi fino alle 19 di oggi.

Dopo giorni di attesa, il via libera dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive era arrivato soltanto mercoledì pomeriggio, consentendo all'Empoli di avviare la vendita dalla mattina successiva. Alle 13 erano già stati venduti 2.600 biglietti e tre delle quattro sezioni della curva Sud risultavano esaurite. Una risposta significativa, arrivata a poche ore dalla partita e destinata a garantire alla squadra di Inzaghi un sostegno importante.

Il confronto con le precedenti trasferte stagionali rende ancora più evidente la portata della mobilitazione. Ad Arezzo e Avellino, infatti, i tifosi rosanero presenti nel settore ospiti erano stati circa 500 per ciascuna gara. A Empoli, invece, la curva Sud si prepara a trasformarsi in un grande blocco rosanero, con un colpo d'occhio ben diverso e un'atmosfera che potrebbe ricordare quella del Barbera.

L'articolo sottolinea come questa partecipazione confermi il legame sempre più forte tra la squadra e il pubblico. Da tempo lo stadio di viale del Fante registra presenze intorno ai 30 mila spettatori e anche lontano da casa il Palermo può contare su un seguito numeroso. Lo dimostrano anche le precedenti trasferte a Reggio Emilia, Modena, Cremona e contro la Feralpisalò, quando migliaia di sostenitori accompagnarono la squadra nei momenti decisivi della stagione.

Ora l'entusiasmo dovrà trovare una risposta sul campo. Con il Palermo attualmente in vetta alla classifica, la spinta dei tifosi rappresenta un ulteriore stimolo per affrontare l'Empoli e ripartire dopo la sosta per le Nazionali con una prestazione all'altezza delle ambizioni rosanero.

Fonte: Giornale di Sicilia