Palermo, in Italia nessuno segna da subentrato più di Soleri. Nove gol dalla panchina

Edoardo Soleri si è preso il Palermo insieme al capocannoniere Brunori. La "super sub" ha messo a segno nove gol partendo dalla panchina

Mediagol ⚽️

Se è pur vero che nessun calciatore al pieno della forma gradirebbe accomodarsi in panchina per il calcio d'inizio di una partita, è innegabile che alcuni talenti siano nati per punire le squadre avversarie a partita in corso con la difesa già affaticata. Velocità, fisicità, altruismo e cinismo sono gli ingredienti perfetti che rendono in questa categoria Edoardo Soleri un sogno per ogni allenatore che conta di spezzare la partita, di recuperarla o di chiuderla.

Se nel Palermo gioca già l'insostituibile Matteo Brunori, attuale capocannoniere della Serie C con 21 reti siglate e primato per il momento condiviso con Luca Moro del Catania, Soleri è costretto a giocare largo sulla sinistra in quei rari casi in cui viene schierato titolare. Quando invece viene fatto subentrare proprio dietro l'insaziabile numero 9 rosanero, l'attaccante ex Roma si scatena e mostra tutto il proprio potenziale, arrivando a siglare ben nove reti tutte realizzate a partita in corso. Nessuno in Italia, nei tre campionati professionistici, è al momento arrivato a raggiungere questa cifra. Il gol del 5-1 messo a segno contro il Taranto rappresenta al massimo tutte le caratteristiche di questo calciatore, il quale ha ricevuto palla a ridosso del centrocampo e contro due avversari ha sfruttato la propria velocità avanzando nei pressi dell'area di rigore trafiggendo il portiere con un destro rasoterra.

Le caratteristiche tecniche diverse ma soprattutto la grande amicizia anche al di fuori dal campo che lega Soleri e Brunori, rende nulla qualsiasi ipotesi di concorrenza tra questi due attaccanti. Potrebbe essere proprio questa la chiave che mister Silvio Baldini dovrà sfruttare per la volata finale del campionato di Serie C e per i prossimi play-off.