Continua la preparazione in vista della gara tra Palermo e Avellino della squadra di Inzaghi. A due giorni dalla partita i rosanero, dopo una fase di riscaldamento con torelli, hanno svolto un’esercitazione sulla tattica offensiva. A concludere la seduta un focus sui calci piazzati a favore.
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Palermo, il report dell’allenamento odierno
Il report dell'allenamento dei rosanero a due giorni dalla gara contro l'Avellino
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